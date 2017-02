AnkaraIn der Türkei hat ein Prozess gegen 47 Angeklagte begonnen, die versucht haben sollen, Staatschef Recep Tayyip Erdogan während des Putschversuchs im vergangenen Jahr umzubringen. Das Gerichtsverfahren wurde am Montag in der Stadt Mugla im Süden der Türkei eröffnet. Den Angeklagten, darunter 37 Militärs, drohen lebenslange Haftstrafen wegen eines versuchten Attentats, Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung und anderen Verbrechen gegen den Staat.

Sie sollen am 15. Juli vergangenen Jahres in ein Hotel in der Küstenstadt Marmaris eingedrungen sein, in dem sich Erdogan mit seiner Familie aufhielt. Dabei sollen die Angeklagten zwei Polizisten getötet haben. Erdogan selbst hatte das Hotel kurz zuvor verlassen.