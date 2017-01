AnkaraDie türkische Regierung will den nach dem Putschversuch verhängten Ausnahmezustand bis ins Frühjahr hinein verlängern. Das Regierung werde eine Verlängerung um weitere 90 Tage noch in dieser Woche ins Parlament einbringen, kündigte Ministerpräsident Binali Yildirim vor der Fraktion der Regierungspartei AKP am Dienstag in Ankara an.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Notstand kurz nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 ausgerufen. Nach der ersten Verlängerung vom Oktober würde er in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar auslaufen.