IstanbulRegierungsnahe türkische Medien machen weiter Stimmung gegen Deutschland. Die Schlagzeile der islamistischen Zeitung „Yeni Akit“ lautete am Dienstag: „Schlimmer als Hitler“. Dazu zeigte das Blatt ein Foto von Kanzlerin Angela Merkel mit Hakenkreuz und folgendem Text: „Bei der Unterdrückung und beim Hass hat Merkels Deutschland Hitler überholt.“ Die Zeitung schreibt, in Deutschland würden kranke Türken nicht behandelt, türkische Arbeiter würden entlassen, Wohnungen würden nicht mehr an Türken vermietet.

Die regierungsnahe Zeitung „Star“ befasste sich mit dem inhaftierten deutschen Menschenrechtstrainer Peter Steudtner, den das Blatt als „Chaos-Trainer Peter“ bezeichnete. Die Titelzeile lautete: „Das Konsulat hat uns beobachtet“. „Star“ berichtete unter Berufung auf Steudtners Aussage bei der Staatsanwaltschaft, das deutsche Generalkonsulat habe bei dem Seminar der Menschenrechtler durch den Einsatz eines Computerprogramms über jeden Schritt Bescheid gewusst. Das Blatt unterstellt den Menschenrechtlern, einen Aufstand geplant zu haben. Die Polizei hatte das Seminar am 5. Juli gestürmt.