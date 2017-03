Bild vergrößern Nach dem türkischen Europaminister soll beim Flüchtlingsabkommen die Landpassage von Flüchtlingen überdacht werden. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Der türkische Europaminister will, dass das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union überarbeitet wird. Momentan befindet sich das Land mit EU-Staaten in einem heftigen Streit über seinen Wahlkampf in Europa.