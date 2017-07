BerlinEin hochrangiger Vertreter der Türkei möchte angesichts des Jahrestages des gescheiterten Militärputsches in Deutschland vor Anhängern auftreten. „Inzwischen liegt in der Tat ein Antrag vor, den wir derzeit prüfen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin.

Um wen es sich handelt, wollte er nicht sagen. „Ich kann ihnen nur sagen, es handelt sich nicht um ein Regierungsmitglied.“