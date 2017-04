Eine Rauchwolke steigt nach einer Explosion in der türkischen Stadt Diyarbakir auf. Fünf Tage vor dem Referendum in der Türkei ist es in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir zu einer Explosion gekommen. Die schwere Detonation habe sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr (Ortszeit/09.45 MEZ) im Stadtzentrum ereignet, meldete die Nachrichtenagentur DHA.