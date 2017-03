Türkei : Was Sie zur geplanten Verfassungsreform wissen müssen

Staatschef Recep Tayyip Erdogan will ein Präsidialsystem in der Türkei einführen. Nachdem im Januar das Parlament die Vorschläge für die Verfassungsreform beschlossen hat, soll das Volk am 16. April in einem Referendum abstimmen. Im Ausland lebende Türken können ihre Stimmen von Montag an und bis zum 9. April abgeben. Die wichtigsten der geplanten Änderungen.