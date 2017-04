Am 16. April entscheiden die Türken über eine von der Regierung gewünschte Änderung der Verfassung. Die gäbe Präsident Erdoğan fast uneingeschränkte Macht. Ein Überblick in sieben Fragen und Antworten.

Unabhängig davon, wie das Referendum ausgeht, werden die Europäische Union und die Türkei an ihrem schwer beschädigten Verhältnis arbeiten müssen. „Mit ein wenig Diplomatie lässt sich das nicht wieder kitten“, meint Karadag. Wichtigster Punkt sind aus seiner Sicht die EU-Beitrittsverhandlungen. „Die türkische Bevölkerung will wissen, was beim Thema Beitritt noch möglich ist. Und die Europäer ebenfalls.“ Darauf müssten Türkei und EU eine Antwort finden. „Sonst verspielen sie jede Glaubwürdigkeit.“ An eine demonstrative Versöhnung glaubt der Politikwissenschaftler nicht. „Nach allem, was passiert ist, wäre das eine ziemliche Überraschung“, sagt Karadag.