IstanbulDer türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei wegen dessen Organisation eines Protestmarschs scharf kritisiert. Kemal Kilicdaroglu, Chef der sozialdemokratischen CHP, reagierte mit dem Protestmarsch auf die Verurteilung eines Abgeordneten der Partei wegen Enthüllung von Staatsgeheimnissen zu 25 Jahren Haft. Yildirim forderte am Freitag, Kilicdaroglu müsse das Gerichtsurteil respektieren. „Man kann nicht Gerechtigkeit auf der Straße suchen, und die Türkei ist ein Rechtsstaat“, sagte Yildirim. „Es ist nicht nett, sich über unser Land vor der ganzen Welt zu beschweren, indem man auf die Straße geht“, fügte Yildirim hinzu.

Der verurteilte Abgeordnete Enis Berberoglu wurde beschuldigt, Aufnahmen von der Durchsuchung von Lastwagen mit Ziel Syrien an Journalisten weitergegeben zu haben. Die Berichterstattung der Zeitung „Cumhuriyet“ legte daraufhin 2015 nahe, dass der türkische Geheimdienst Waffen an islamistische Extremisten in Syrien geschmuggelt habe.