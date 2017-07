IstanbulIm Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung „Cumhuriyet“ bleiben die vier wichtigsten Angeklagten in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Istanbul entschied am Freitagabend nach fünftägiger Verhandlung, sie nicht freizulassen. Sieben weitere inhaftierte Mitarbeiter der Zeitung sollen dagegen bis zu einem Urteil in dem Prozess vorläufig auf freien Fuß gesetzt werden. Die nächste Anhörung ist für den 11. September anberaumt. Insgesamt stehen 17 journalistische und sonstige Mitarbeiter seit Anfang dieser Woche vor Gericht. Ihnen werden wegen der Berichterstattung Verbindungen zu verschiedenen „terroristischen“ Gruppen vorgeworfen, darunter die Gülen-Bewegung und die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK. Das Blatt weist die Anschuldigungen zurück.

Kritiker sehen in dem Prozess einen weiteren Beleg für eine Beschneidung demokratischer Grundrechte unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Den Mitarbeitern der Zeitung drohen mehrjährige Haftstrafen. Der ehemalige Chefredakteur Can Dündar, der im deutschen Exil lebt, warf Erdogan in einem Namensbeitrag in der „Süddeutschen Zeitung“ vor, die Türkei zum weltgrößten Gefängnis für Journalisten zu machen.