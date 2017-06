AnkaraDie Türkei will an ihren Grenzen zum Iran und zum Irak Mauern errichten. Die Sperranlagen an der syrischen Grenze sollten zudem vervollständigt werden, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag. Bisher seien dort 650 Kilometer Sperranlagen fertiggestellt.

Die gesamte Grenze ist 911 Kilometer lang und solle vollständig mit einer Mauer versehen werden. „Wir werden das Gleiche an der irakischen Grenze tun und an den geeigneten Stellen entlang der iranischen Grenze“, sagte Erdogan.