Die neuen syrischen Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen nach türkischen Angaben am 23. Januar beginnen. Zur Vorbereitung erwarte die Türkei an diesem Montag und Dienstag russische Experten in Ankara, erklärte Außenminister Mevlüt Cavusogluin einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. „Wir werden uns sehr um eine politische Lösung bemühen“, sagte er. Bisher hatte es geheißen, das Treffen in Astana solle am 15. Januar beginnen.