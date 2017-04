Bild vergrößern Nach neuesten Erkenntnissen sind dem Anschlag im Südosten der Türkei drei Menschen ums Leben gekommen. Bild: AP

Am Tag nach einer schweren Explosion in der Türkei glauben die Behörden an einen Terroranschlag. Der Innenminister revidiert die Annahme, die Detonation sei ein Unfall gewesen. Die Explosion hat drei Todesopfer gefordert.