IstanbulWäre Recep Tayyip Erdogan Schachspieler, dann einer, der seine Taktik regelmäßig wechselt. Mal überrascht er, mal nennt er gleich zwei seiner nächsten Schritte im Voraus. So auch in dieser Woche, als mehrere Tage zuvor einen Militäreinsatz in Syrien angekündigt hatte. Am Wochenende war es soweit: „Es findet eine ernsthafte Operation in Idlib statt, die fortgesetzt wird“, sagte Erdogan in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an Mitglieder seiner Regierungspartei AKP in der westtürkischen Stadt Afyon. „Wir können unsere Brüder, die aus Aleppo geflohen sind, nicht der Gnade terroristischer Organisationen überlassen.“

Syrien wird allmählich in Besatzungszonen aufgeteilt. Nach einer engen Absprache zwischen Regierungsverantwortlichen und Militärs der drei Länder Türkei, Russland und Iran fielen am Samstag Rebellen der Freien Syrischen Armee auf Lastwagen und mit automatischen Waffen bewaffnet über die Türkei in der nordwestsyrischen Stadt Idlib ein. Zuvor hatten die Truppen grünes Licht für die Operation bekommen, berichtete die Zeitung Hurriyet. Erdogan sagte, türkische Truppen hätten die Grenze noch nicht überschritten und die Operation wurde von den Rebellen der FSA durchgeführt. Dieselben Truppen hatten zuvor bereits die syrische Stadt al-Bab vom islamischen Staat zurückerobert.