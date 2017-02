AschchabadDer autoritäre Staatschef Turkmenistans, Gurbanguly Berdimuhamedow, ist bei der Präsidentenwahl am Sonntag in seinem Amt bestätigt worden. Die Wahlkommission sprach ihm nach dem vorläufigem Ergebnis rund 97,7 Prozent der Stimmen zu, wie staatliche Medien am Montag mitteilten. Das Endergebnis soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Damit bleibt Berdimuhamedow für sieben weitere Jahre Staatschef der Ex-Sowjetrepublik. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Kommission bei rund 97 Prozent der knapp drei Millionen Stimmberechtigten.

Der ausgebildete Zahnarzt Berdimuhamedow ist der Nachfolger des 2006 gestorbenen Diktators Saparmurat Nijasow. Vor seiner Zeit als Präsident arbeitete er unter anderem als Gesundheitsminister und Vizeregierungschef. Als Staatschef führt er einen ähnlich bizarren Personenkult wie sein Vorgänger. Bereits 2012 hatte er nach offiziellen Angaben 97,1 Prozent der Stimmen erhalten. Bei seiner ersten Wahl im Jahr 2007 hatte er demnach rund 89 Prozent erreicht.