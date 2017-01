New YorkEine Autorin der US-Fernsehsendung „Saturday Night Live“ ist nach einem umstrittenen Tweet über den jüngsten Sohn von US-Präsident Donald Trump suspendiert worden. Das teilte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur AP mit. Nachdem die Suspendierung bekannt wurde, kündigten Fans der Late-Night-Talkshow über soziale Netzwerke an, die Sendung künftig zu boykottieren.

Autorin Katie Rich hatte getwittert, dass der zehn Jahre alte Barron Trump vermutlich der erste US-Amokläufer in einer „Homeschool“ sein werde. Der Junge wird zu Hause unterrichtet. Später löschte die Autorin den Beitrag und deaktivierte ihren Twitter-Account. Am Montagabend (Ortszeit) entschuldigte sie sich in einem Tweet; sie bereue den Post zutiefst – er sei unsensibel gewesen.