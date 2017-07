New YorkEine Gruppe von Twitter-Nutzern hat US-Präsident Donald Trump verklagt, weil dieser sie auf der Plattform blockiert hat. Das Bundesgericht in Manhattan erhielt am Dienstag (Ortszeit) eine Klage des Knight First Amendment Instituts der Columbia Universität in New York, das sich für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzt. Das Institut zitiert sieben Betroffene, die entweder direkt von Trump oder einem seiner Mitarbeiter auf Twitter blockiert wurden, nachdem sie den Präsidenten offen kritisiert hatten. Dies verstoße gegen die Verfassung, so das Rechtsinstitut.

Neben Trump werden als Beklagte auch der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, und der Leiter der Abteilung für soziale Medien des Weißen Hauses, Dan Scavino, genannt. Dutzende Menschen hätten sich an das Rechtsinstitut gewendet, nachdem es öffentlich im Juni dem Weißen Haus mitgeteilt habe, dass das Blockieren der Twitter-Nutzer auf dem Account @realdonaldtrump nicht erlaubt sei, erklärte der Leiter des Knight Amendment Instituts, Jameel Jaffer. Trump sei jedoch nicht der einzige, der kontrollieren wolle, wer Tweets empfängt - eine Reihe republikanischer und demokratischer Politiker hätten Nutzer nach Kritik geblockt, so Jaffer.