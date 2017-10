Bild vergrößern Nach einem ersten Wahlgang im August war Kenyatta als Sieger genannt worden, doch das Oberste Gericht ordnete wegen Unregelmäßigkeiten eine Neuwahl an. Reuters, Sascha Rheker Bild:

In Kenia herrscht Krisenstimmung. Am Donnerstag steht auf Grund vorheriger Unregelmäßigkeiten eine Neuwahl des Präsidenten an. Amtsinhaber Uhuru Kenyatta will trotz massiver Unruhen an dem Vorhaben festhalten.