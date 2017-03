Die Konjunktur hatte Hammond Rückenwind gegeben. Anders als Experten im letzten Jahr erwartet hatten, liefen die Geschäfte der britischen Firmen gut – so gut, dass das unabhängige Institut Office for Budget Responsibility (OBR), auf dessen Annahmen sich die Regierung stützt, seine Prognose für 2017 nach oben korrigierte. Die Wirtschaft im Vereinigten Königreich werde um zwei Prozent wachsen und damit stärker als bislang erwartet. Dadurch seien auch höhere Steuereinnahmen zu erwarten. Doch Hammond hält sein Geld zusammen: Die Schulden sollen in der laufenden Periode 51,7 Milliarden Pfund betragen, 16,4 Milliarden weniger als vergangenen Herbst angenommen, erklärte er. Die Neuverschuldung des öffentlichen Sektors soll von 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr auf 2,6 Prozent sinken.

LondonDer wegen seiner Liebe zu detaillierten und genauen Zahlen in Großbritannien „Spreadsheet Phil“ genannte Finanzminister Philip Hammond hat seinem Spitznamen wieder alle Ehre gemacht. Am Mittwoch stellte der Politiker im britischen Parlament seinen Haushaltsplan vor, mit zahlreichen kleinen Änderungen. Er habe einen Ruf zu verlieren, scherzte Hammond, bevor er begann, die Zahlenkolonnen vorzulesen. Ein Kaninchen, wie es sein Vorgänger George Osborne so gern bei dieser Gelegenheit aus dem Hut gezaubert hat, war ersten Einschätzungen zufolge nicht dabei. Von Seiten der Unternehmen fiel die Reaktion verhalten aus. „Den Unternehmen wurde signalisiert, dass sie mit nur kleinen Änderungen rechnen können, keinem Blockbuster-Budget, und Philip Hammond hat die Erwartungen nicht enttäuscht“, sagte so Adam Marshall, Vorsitzender der britischen Handelskammer BCC.

„Mit dem Budget machen wir einen weiteren Schritt in Richtung unseres Ziels, Großbritannien für eine gute Zukunft vorzubereiten“, sagte Hammond, der nach dem folgenreichen EU-Referendum auf den Posten des Finanzministers gerückt war. Wie Premierministerin Theresa May stand er nicht auf der Seite derjenigen, die für den Austritt aus der Europäischen Union warben – doch nun zeigt er sich entschlossen, das Brexit-Votum umzusetzen.

Man dürfe angesichts der guten Entwicklung im vergangenen Jahr nicht unvernünftig werden, hatte Hammond bereits am Wochenende gewarnt. Er wolle sicherstellen, dass in den kommenden Jahren, wenn die Folgen des Brexit-Referendums zum Vorschein kommen dürften, „genug Benzin im Tank ist“.

Zudem gehen Wirtschaftsexperten davon aus, dass der Höhenflug der britischen Wirtschaft bald ein Ende haben könnte. Zwar war das britische Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr deutlicher als erwartet gestiegen und auch die Prognosen für 2017 sind optimistisch – doch 2018, warnte erst kürzlich die OECD, dürfte das Wachstum der britischen Wirtschaft auf gerade einmal ein Prozent abschmelzen. Auch das Haushaltsamt tritt auf die Bremse: Das Bruttoinlandsprodukt werde 2018 statt der im November erwarteten 1,7 Prozent wohl nur um 1,6 Prozent zulegen, sagte Hammond. Für 2019 wurde die Prognose auf 1,7 Prozent und für 2020 auf 1,9 Prozent gesenkt, nachdem bislang jeweils 2,1 Prozent erwartet worden waren.

Grund dafür dürfte das schwache Pfund sein. Nach dem Referendum war die Währung um fast zwanzig Prozent gefallen, und nach und nach macht sich das im Portemonnaie der Briten bemerkbar: Die Preise für Butter sind in den letzten drei Monaten um über 15 Prozent gestiegen, rechnete das Marktforschungsunternehmen Kantar Worldpanel vor, für Fisch müssen die Briten im Supermarkt nun rund neun Prozent mehr zahlen und der in Großbritannien so gern getrunkene Tee kostet sechs Prozent. Insgesamt sei die Rechnung an der Supermarktkasse um 1,4 Prozent gestiegen. Laut OBR dürfte die Inflation in diesem Jahr auf 2,4 Prozent klettern. Bislang waren die Experten von 2,5 Prozent ausgegangen.

Mit Blick auf die einzelnen Änderungen in Hammonds Haushaltsplanung dürften vor allem Selbstständige enttäuscht sein: Ihre Steuerlast werde steigen, kündigte der konservative Politiker an. Bis 2021 will er durch die Änderung bei diesem Posten zusätzlich 145 Millionen Pfund einnehmen. Pubbetreiber und andere – vor allem kleine – Betriebe sollen hingegen entlastet werden. 260 Millionen will Hammond in britische Schulen investieren, 270 Millionen in die Entwicklung moderner Technologien wie Biotech, Robotik und Autonome Fahrzeuge. Die größte Summe will Hammond in das marode Gesundheitssystem Großbritanniens investieren: Zwei Milliarden Pfund sollen in den kommenden drei Jahren in das Sozialsystem fließen. Eine höhere Alkohol- und Tabaksteuer soll entgegen mancher Prognosen nicht eingeführt werden.