BerlinNimmt man die bloßen Zahlen, dann geht es in der Ukraine nach einem dramatischen wirtschaftlichen Einbruch wieder aufwärts. Das Wachstum wird bei Experten auf rund zwei Prozent in diesem Jahr veranschlagt, vielleicht noch etwas mehr, und soll im nächsten Jahr auf dreieinhalb Prozent anziehen. Es wird deutlich mehr investiert, die Importe und Ausfuhren wachsen zweistellig, die Wirtschaftslage hat sich stabilisiert. „Die ukrainische Wirtschaft erholt sich weiter“, bilanziert die deutsche Handels- und Investitionsagentur GTAI. Doch bei vielen der rund 1200 Unternehmen mit deutscher Beteiligung in dem Land und bei langjährigen Beobachtern werden die Sorgenfalten seit einiger Zeit wieder tiefer. Von wachsender Reform-Unlust ist die Rede, von anhaltender Korruption und Mängeln in der Justiz.

Es ist ziemlich genau vier Jahren her, seit eine riesige Protestwelle von Hunderttausenden auf dem Maidan-Platz in Kiew das Signal für eine Zeitenwende in der Ukraine setzte – weg vom übermächtigen politischen und wirtschaftlichen Partner Russland hin in Richtung Europa. Die russische Annexion der Krim wenige Monate später markierte den Höhepunkt dieser Totalwende. Seitdem wird im industriell wichtigen Osten der Ukraine gegen Russland freundliche Separatisten gekämpft. In der Folge erlebte das Land einen tiefen ökonomischen Absturz, der nicht zuletzt mit Hilfe eines IWF-Milliardenprogramms gestoppt wurde.