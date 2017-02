BerlinMit einem Krisentreffen in München will Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Friedensbemühungen für die Ukraine ankurbeln. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin, Gabriel habe seine Kollegen aus der Ukraine, Russland und Frankreich zu einem Gespräch im sogenannten Normandie-Format am Rande der Sicherheitskonferenz in der bayerischen Landeshauptstadt eingeladen. „Hintergrund ist, dass es nach den jüngsten Eskalationen rund um die Stadt Awdijiwka in der Nähe von Donezk um eine Rückkehr zur Waffenruhe gehen soll und um den Abzug von Truppen und schweren Waffen von der Kontaktlinie.“

Die Minister wollten zudem über die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen beraten. Gabriel reist dem Sprecher zufolge am späten Freitagabend nach München und nimmt am Samstag an der Sicherheitskonferenz teil.