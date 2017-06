Bild vergrößern Der französische Staatspräsident und der ukrainische Präsident Poroschenko geben gemeinsam nach einem Treffen im Élysée-Palast in Paris eine Pressekonferenz, um das weitere Vorgehen in der Ukraine-Krise bekanntzugeben. Bild: AP

Der französische Staatschef Macron will in der Ukraine-Krise vorangehen. Er will zusammen mit Merkel, Putin und dem ukrainischen Präsidenten neue Ergebnisse erzielen. Das Normandie-Format sei die beste Verhandlungsform.