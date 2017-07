KiewIm Ukraine-Konflikt hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Russland zu Schritten der Entspannung aufgerufen. „Russland muss Tausende seiner Soldaten aus der Ukraine abziehen“, sagte er örtlichen Medien zufolge am Montag in Kiew. Zudem müsse der Kreml Militärhilfe für die moskautreuen Separatisten im Donbass einstellen, betonte Stoltenberg.

Russland sieht sich selbst nicht als Konfliktpartei in der Ostukraine, sondern als Vermittler. Vorwürfe, die Aufständischen mit Kämpfern und Waffen zu versorgen, weist Moskau zurück. „Russland hatte und hat keine Soldaten in der Ukraine“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Am Sonntag hatte bereits US-Außenminister Rex Tillerson bei einem Besuch in Kiew Russland aufgefordert, eine Deeskalation einzuleiten.