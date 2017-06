Bild vergrößern Die Trump-Regierung glaubt, dass die Strafmaßnahmen das beste Werkzeug sind, um Russland zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu drängen. Bild: AP

Vor der Vereidigung zum US-Präsidenten sprach Trump davon, die Beziehungen zu Russland verbessern zu wollen. Doch da in der Ukraine-Krise keine Lösung in Sicht ist, hält er an den Strafmaßnahmen gegen den Kreml fest.