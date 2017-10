KiewDer ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat ein umstrittenes Gesetz für die von Separatisten im Osten des Landes kontrollierten Gebiete im Parlament eingebracht. Mit der Novelle soll eine neue rechtliche Grundlage für die „Abwehr der feindlichen Aggression im Donbass“ geschaffen werden, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Begleittext hervorgeht.

Die Abstimmung wird für diesen Donnerstag erwartet. In dem Entwurf wird die Region als von Russland besetzt eingestuft. Der Kreml sieht sich hingegen nur als Vermittler in dem Konflikt. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, es wolle prüfen, ob das Gesetz gegen den Minsker Friedensplan verstößt.