Minsk/KiewDer ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat eine Verstärkung der Truppen im Osten des Landes angeordnet. „Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet“, sagte er am Mittwoch in Kiew. In den vergangenen Tagen hatten die von Russland unterstützten Separatisten Stellungen der Regierungstruppen mit verbotenen Grad-Raketenwerfern beschossen. Dabei waren am Dienstag acht Zivilisten verletzt und zahlreiche Wohngebäude beschädigt worden.

Nach dem Rückzug russischer Militärs aus einem Zentrum zur Konfliktüberwachung schlug Poroschenko vor, stattdessen Deutsche und Franzosen hinzuzuziehen. „Es wird mehr Vertrauen geben, und mehr Transparenz ebenso, und die Effektivität wird höher“, sagte er.