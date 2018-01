Sofia

Die EU-Innenminister wollen die umstrittene Flüchtlingsquote voraussichtlich erst am Ende der laufenden Gespräche über den Umbau des Asylsystems verhandeln. Man sei sich in dem Punkt so gut wie einig, sagte der bulgarische Innenminister Valentin Radev am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem EU-Amtskollegen in Sofia. Bulgarien hat bis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft inne und leitet damit die wichtigen Projekte. Man werde alles tun, um in dieser Zeit eine allgemeine Einigung in der Sache zu erzielen, sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos.

Ins Spiel brachte die Verschiebung Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. „Wir wollen die Fragen zusammenhalten, aber richtig ist, dass es verhandlungsprozessual gut ist, mal erst die Dinge einig zu machen, bei denen die Einigung leichter ist“, sagte der CDU-Politiker. Als Beispiele nannte er gemeinsame Asylverfahren und gleiche Aufnahmebedingungen in den Staaten sowie klare Zuständigkeiten des Ersteinreiselandes. Allerdings wolle man die Frage der fairen Verteilung nicht aus den Augen verlieren. Auf die Frage, ob es am Ende eine Verteilung wie geplant nach Quoten geben werde, sagte der Minister: „Das entscheiden wir dann am Ende der Verhandlungen.“ Man solle aber nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.