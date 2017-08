BrüsselTrotz zahlreicher Probleme in Europa nimmt die Zustimmung der Bürger zur EU einer Umfrage zufolge deutlich zu. Demnach hatten zuletzt 45 Prozent der Befragten in Deutschland ein positives Bild von der Europäischen Union, wie aus dem am Mittwoch von der EU-Kommission veröffentlichten „Euro-Barometer“ hervorgeht. Das bedeutet ein Plus von 8 Prozent gegenüber der vorangegangenen Umfrage im Herbst 2016. Der Anteil derer, die ein negatives EU-Bild haben, ist von 21 Prozent auf 15 Prozent gesunken. Die Daten wurden im Mai erhoben.

Auch europaweit war das Ansehen der Europäischen Union im Aufwind. 40 Prozent (+5) der Bürger haben ein positives Bild von der EU, 21 Prozent (-4) ein schlechtes, 37 Prozent haben dazu keine Meinung.