PekingUS-Ex-Basketballer Dennis Rodman will bei seinem geplanten Aufenthalt in Nordkorea eine „Tür öffnen“. Er glaube daran, dass US-Präsident Donald Trump glücklich sei, dass er mit seinem Besuch versuche, „etwas zu erreichen, das wir beide brauchen“, sagte Rodman Journalisten am Flughafen von Peking. Ein Mitarbeiter des nordkoreanischen Außenministeriums hatte der Nachrichtenagentur AP zuvor bestätigt, dass Rodman am (heutigen) Dienstag dort ankommen sollte

Auf die Frage, ob er auch über in Nordkorea inhaftierte Amerikaner sprechen wolle, sagte Rodman: „Das ist gerade nicht mein Ziel.“ Der frühere NBA-Star bereiste das Land bereits mehrfach und ist dafür wiederholt kritisiert worden. Vor drei Jahren sorgte er mit einem Geburtstagsständchen für Machthaber Kim Jong Un für Aufsehen.