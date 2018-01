New YorkDas Buch „Fire and Fury“ über das erste Jahr der Präsidentschaft von Donald Trump ist in den USA auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Sachbücher der vergangenen Jahre. Der Titel von Autor Michael Wolff sei bisher mehr als 1,7 Millionen Mal verkauft worden, erklärte der Verlag Henry Holt & Co. am Mittwoch. Registriert wurden Verkäufe von gebundenen Ausgaben, elektronischen Büchern und Audiobüchern.