KabulWährend des Konflikts in Afghanistan sind nach Angaben der Vereinten Nationen im ersten Halbjahr 2017 mehr als 5000 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Zwischen Januar und Juni seien 1662 Menschen ums Leben gekommen, außerdem habe es 3581 Verletzte gegeben, teilten die UN am Montag in einem Bericht mit. Diese Zahl sei „erschreckend“, könne jedoch niemals das komplette Leid der Menschen in Afghanistan vermitteln, erklärte UN-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein.

Hinter jedem der Opfer stecke eine zerbrochene Familie, unvorstellbare Traumata und Leid sowie der brutale Verstoß gegen Menschenrechte, fügte Al-Hussein hinzu. Die Mehrheit der Todesopfer, darunter diesmal mehr Frauen und Kinder, hat es dem Bericht zufolge bei Anschlägen von Aufständischen gegeben. Bei solchen Angriffen seien 1141 Zivilisten ums Leben gekommen. Das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2348 weitere Menschen seien verletzt worden.