„Unsere Welt steckt im Chaos“, sagte Guterres bei einer Rede an einer New Yorker Universität. „Ich plädiere dafür, dass es absolut unverzichtbar ist, dass wir das Abkommen von Paris umsetzen - und diese Pflicht mit erhöhtem Engagement erfüllen.“

In dem Abkommen hatten sich 195 Staaten im Dezember 2015 darauf geeinigt, die Erderwärmung durch den Treibhauseffekt auf „deutlich unter zwei Grad“ im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. US-Präsident Donald Trump hatte sich allerdings beim G7-Gipfel in Sizilien am Wochenende nicht zum Klimaschutz bekennen wollen, sondern angekündigt, diese Woche zu entscheiden, ob er an dem Abkommen festhält.

Der Klimawandel sei eine allgegenwärtige Bedrohung und wissenschaftlich zweifellos bewiesen, sagte UN-Chef Guterres vor den Studenten und Mitarbeitern der New York University. Auch die Wirtschaft profitiere vom Kampf gegen den Klimawandel. An US-Präsident Trump, der genau das in der Vergangenheit immer wieder öffentlich bezweifelt hatte, wandte sich Guterres nur indirekt. „Wenn irgendeine Regierung den globalen Willen und den Bedarf für das Abkommen in Frage stellt, ist das für alle anderen Grund, sich noch stärker zusammenzutun und auf diesem Pfad zu bleiben.“

Der UN-Chef betonte, seine Tür sei „immer offen“ für all diejenigen, die den „weiteren Weg“ diskutieren wollten - „auch für diejenigen, die vielleicht abweichende Perspektiven haben“. „Die Klima-Diskussion darf kein Schreiduell mehr sein.“