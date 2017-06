BrüsselDie Nato will wieder mehr Soldaten nach Afghanistan schicken. „Ich kann heute bestätigen, dass wir unsere Präsenz in Afghanistan erhöhen werden“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Verteidigungsministertreffen am Donnerstag in Brüssel. 15 Länder hätten bereits eine Verstärkung der aktuellen Ausbildungsmission zugesagt. „Ich erwarte weitere Ankündigungen.“

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon sagte, Großbritannien wolle seine bisherige Truppenstärke von 500 Soldaten um etwas mehr als 100 aufstocken. Deutschland kann bis zu 980 Soldaten entsenden und hat diese vom Bundestag vorgesehene Obergrenze schon weitgehend ausgeschöpft. Stoltenberg ging nicht davon aus, dass auch die USA bei dem Treffen konkrete Zahlen nennen werden.