Der Eingang zum Büro der UN-Hilfsorganisation für Palestinenser in Ost-Jerusalem.. Die USA wollen angeblich die Hilfsmittel für die UNRWA nicht mehr auszahlen.

WashingtonDie US-Regierung hat einem Medienbericht zufolge wie angedroht einen Teil der Zuwendungen an das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA eingefroren. Es gehe um eine Zahlung von 125 Millionen Dollar, die zum 1. Januar hätte überwiesen werden sollen, berichtete das Online-Nachrichtenportal Axios am Freitag unter Berufung auf drei westliche Diplomaten. Die Summe entspricht etwa einem Drittel der US-Jahreszahlung an die für die Versorgung von palästinensischen Flüchtlingen zuständige UN-Behörde. US-Präsident Donald Trump hatte den Palästinensern kürzlich eine fehlende Bereitschaft zu Friedensgesprächen sowie eine mangelnde Würdigung der US-Finanzhilfe vorgeworfen und deswegen mit dem Stopp von Finanzhilfen gedroht.