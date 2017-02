Allerdings kritisierte auch Peking den Test, mit dem Nordkorea erneut gegen Auflagen des UN-Sicherheitsrates verstieß, wie der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, am Montag erklärte. US-Präsident Donald Trump hat China dafür kritisiert, nicht genug Druck auf Nordkorea auszuüben, das Atomwaffenprogramm aufzugeben. Geng forderte alle Seiten auf, von provokanten Aktionen abzusehen. China werde dabei versuchen, auf eine konstruktive und verantwortungsvolle Art mitzuwirken.

SeoulNach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben mehrere Länder eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Das Treffen werde am (heutigen) Montag stattfinden, bestätigte die UN-Vertretung der Ukraine, die derzeit turnusmäßig den Vorsitz dieses höchsten UN-Gremiums innehat, am Sonntagabend (Ortszeit). Beantragt hatten die Sitzung die USA , Japan und Südkorea. China sagte in einem ersten Kommentar, die Spannungen mit den USA und Südkorea motivierten Nordkorea zur Entwicklung von Atomwaffen.

Die Regierung in Seoul bezeichnete den Test als „ernsthafte“ militärische Bedrohung und sagte weitere solcher Unternehmungen des isolierten, kommunistischen Landes voraus. Nordkorea habe keine Absichten, von seinem Ziel abzurücken, eine Atommacht zu werden, sagte Jeong Joon Hee vom südkoreanischen Wiedervereinigungsministerium am Montag vor Reportern.

Eine kommunistische Zeitung in China unterstrich in einem Artikel die Worte Gengs. Sie schrieb, es sei nutzlos, dass Washington weiter auf einer Zerschlagung des Atomprogramms Nordkoreas bestehe. Pjöngjang sei besorgt und verärgert über die militärische Gefahr, der das Land ausgesetzt sei, schrieb die Zeitung „The Global Times“. Diese Gefahr sei „sehr real“. Peking um mehr Einflussnahme und Druck auf Nordkoreas Führung zu bitten, packe das Problem nicht bei der Wurzel, hieß es in dem Artikel weiter. Nordkorea leide bereits unter „harschen UN-Sanktionen“.

Zuvor hatte die Regierung in Pjöngjang bestätigt, am Sonntagmorgen einen Test mit einer Interkontinentalrakete unternommen zu haben. Den Staatsmedien zufolge beobachtete Machthaber Kim Jong Un höchstpersönlich vor Ort den Versuch. Er habe auch die Anweisung gegeben, die „Pukguksong-2“ zu starten. Anschließend lobte Kim den Angaben zufolge die Fortschritte, die das Land in seiner militärischen Schlagkraft gemacht habe.

Die Waffe habe sich kontrollieren lassen und könne mit einem Nuklearsprengkopf ausgestattet werden, teilte Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur mit. Es wird davon ausgegangen, dass sie etwa 500 Kilometer flog und dann in internationale Gewässer stürzte.