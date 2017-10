New YorkDer Bürgerkrieg im Jemen lässt nach Einschätzung des zuständigen UN-Sonderbeauftragten die Zivilbevölkerung leiden, während die Machthaber profitieren. „Die Menschen werden ärmer, während die einflussreichen Machthaber reicher werden“, sagte der UN-Sonderbeauftragte Ismail Ould Cheikh Ahmed am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. „Sie sind nicht daran interessiert, eine Lösung zu finden, denn bei einer Einigung verlieren sie ihre Macht und Kontrolle.“ Trotzdem wolle er versuchen, beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.