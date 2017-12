BarcelonaDas Leben in Barcelona unterscheidet sich am Tag nach der wichtigen Richtungswahl auf den ersten Blick nicht vom Alltag. Es gibt weder Jubelfeiern noch Demonstrationen. Vor dem Regierungssitz an der Placa St. Jaume hält ein Sicherheitsmann Wache, der Eingang ist wie in den vergangenen turbulenten Wochen mit Gittern abgeriegelt, aber der Platz liegt ruhig und leer in der Morgensonne.

Trotzdem haben sich gegenüber dem Regierungssitz rund ein Dutzend Kamerateams aus aller Welt postiert: Sie kommen aus Tschechien, Vietnam, den USA oder dem spanischen Baskenland. Der Grund für das weltweite Interesse an dieser Regionalwahl ist ihre große Bedeutung für den Zusammenhalt Spaniens und für ähnliche Unabhängigkeitsbestrebungen in weiteren europäischen Ländern. Überall in der Stadt sind Reporter mit Kameras und Mikrofonen zu sehen – sie wollen von den Katalanen wissen, was sie von dem Ergebnis halten.