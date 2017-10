MadridDie EU-Kommission hat die spanische Zentralregierung und die Katalanen gebeten, in der Unabhängigkeitskrise miteinander zu sprechen. Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte am Mittwoch in Brüssel, alle Kommunikationskanäle zwischen Madrid und der katalanischen Regionalregierung müssten offen bleiben. „Es ist Zeit, zu reden, um im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung in Spanien einen Weg aus der Sackgasse zu finden“, sagte er.

Timmermans machte gleichzeitig klar, es herrsche allgemeine Einigkeit darüber, dass die katalanische Regionalregierung bei dem Referendum das spanische Gesetz ignoriert habe. In der EU sei es nicht optional, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten, sondern grundsätzlich.