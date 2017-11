Barcelona/MadridIn Katalonien hat ein Generalstreik gegen die Inhaftierung von Separatisten das öffentliche Leben stark beeinträchtigt. Auf den Straßen nach Barcelona bildeten sich am Mittwoch lange Staus. Busse und Bahnen boten teilweise nur einen Notdienst an, zahlreiche Geschäfte blieben geschlossen. An den Straßen versammelten sich Demonstranten, die „Freiheit für politische Gefangene“ riefen.

Zu den Protesten aufgerufen hatten die katalanische Gewerkschaft CSC und zwei Bürgerrechtsgruppen, deren Anführer unter dem Vorwurf von aufrührerischem Verhalten festgenommen worden waren. Jordi Sanchez von der katalanischen Nationalversammlung (ANC) und Jordi Cuixart von Omnium Cultural hatten sich an den Planungen für das Unabhängigkeitsvotum am 1. Oktober beteiligt, das nach Darstellung der Regierung in Madrid illegal war.