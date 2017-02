Bild vergrößern Ein Flüchtlingscamp an der serbisch-ungarischen Grenze. Ungarn will Asyl-Bewerber nun in Schiffscontainern unterbringen. Bild: AP

Flüchtlinge in Ungarn, deren Asylanträge in Bearbeitung sind, sollen in Schiffscontainern unterkommen. Menschenrechtsorganisationen kritisierten den Plan und kündigen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an.