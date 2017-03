BudapestDer neu gewählte ungarische Staatspräsident Janos Ader agiert nicht immer in völliger Harmonie mit dem machtvollen Regierungschef Viktor Orban. Rund 30 Gesetze hat er in seinen ersten fünf Jahren nicht auf Anhieb gegengezeichnet. Die meisten von ihnen verabschiedete die Regierungsmehrheit im Parlament unverändert in zweiter Lesung.

Der 57-jährige Jurist stammt aus der Kleinstadt Csorna in Westungarn. Er zählt zu den frühesten Mitgliedern der damaligen Jugendpartei und heutigen Regierungskraft Fidesz. Sein Fleiß und sein Organisationstalent prädestinierten ihn für Aufgaben im Apparat. In seiner Partei war er Wahlkampfleiter, Fraktionschef und vor 2012 Europa-Parlamentarier.