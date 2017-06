BudapestMinisterpräsident Viktor Orban hat Vorwürfe des US-Starinvestors George Soros gegen Ungarn als „Kriegserklärung“ bezeichnet. Der Milliardär finanziere „agentenähnliche Netzwerke“ von Nichtregierungsorganisationen zur Umsetzung seines politischen Programms in Ungarn und Europa, sagte Orban am Freitag. Soros' Politik sei „elitär und antidemokratisch“, weil das ungarische Volk sie ablehne. Soros' Organisationen seien undurchsichtig und arbeiteten „wie eine Mafia“.

Orban reagierte im staatlichen Radio auf eine Rede, die Soros am Donnerstag in Brüssel gehalten hatte. Darin beschuldigte er Orban, Ungarn in einen korrupten „Mafiastaat“ verwandelt zu haben.