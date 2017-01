Man kann der Ungleichheitsdebatte ziemlich leicht einen Bärendienst erweisen: Indem man nämlich mit schiefen Vergleichen die Ungleichheit übertreibt – und es damit all jenen leicht macht, die behaupten, Ungleichheit sei doch gar kein Problem. In diese Falle ist die Drittwelt-Initiative Oxfam getappt. Pünktlich zum Treffen der Eliten aus Politik und Wirtschaft in Davos veröffentlicht sie – wie jedes Jahr – einen Schocker zur Ungerechtigkeit in der Welt: Die acht reichsten Männer besäßen mit 426 Milliarden US-Dollar noch etwas mehr als die ärmere Hälfte der Menschheit. Diese 3,5 Milliarden Menschen kämen nur auf 409 Milliarden US-Dollar Vermögen.

Nach der Credit-Suisse-Studie wird die Datenlage bei den Superreichsten sehr dünn. Das verfügbare Material legt es aber sehr nahe, dass das obere reichste Prozent wohl so viel Vermögen besitzen dürfte wie die untere Hälfte. Mit Fug und Recht lässt sich aus der Credit Suisse-Studie also die Aussage ableiten: Das Vermögen in der Welt ist äußerst ungleich verteilt. Daraus darf man schlussfolgern: Das ist ungerecht.

Die Tatsache extreme Ungleichheit hat mindestens so viel damit zu tun, dass Armut sehr weit verbreitet ist, wie mit der Tatsache, dass einige wenige es geschafft haben, sehr reich zu werden. Am größten ist die Ungleichheit dabei in Staaten wie China und Indien mit ihrer riesigen Bevölkerungszahl. Aber selbst in Deutschland ermittelt die Credit Suisse-Studie für die ärmere Hälfte nur 5,4 Prozent des Reichtums, und für die oberen zehn Prozent 60 Prozent – für das reichste Prozent der Deutschen gehen den Bank-Ökonomen dann die Daten aus.