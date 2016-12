New YorkDer Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (Uno) steht nun doch unmittelbar vor einer Abstimmung über den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten. Die Resolution fordert den sofortigen Stopp des Baus jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten, die die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Ein entsprechender Antrag für ein Votum noch am (heutigen) Freitag wurde von Neuseeland, Malaysia, Venezuela und dem Senegal eingebracht.

Am Donnerstag hatte Ägypten, das das Vorhaben gemeinsam mit den vier anderen Staaten auf den Weg gebracht hatte, die Einbringung der Abstimmung überraschend ausgesetzt. Die Regierung in Kairo war dazu nach Angaben von Insidern von Israel gedrängt worden. Zuvor hatten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der künftige US-Präsident Donald Trump die Regierung in Washington aufgerufen, die Resolution per Veto zu verhindern.