WashingtonDer Wechsel einer ranghohen Beamtin vom US-Justizministerium in die Privatwirtschaft könnte Folgen für die Russland-Ermittlungen haben. Staatssekretärin Rachel Brand, Dritte in der Rangfolge des Ministeriums, gab am Freitag die Übernahme eines führenden Postens beim Einzelhändler Walmart bekannt. Die 44-Jährige war von Präsident Donald Trump für ihr Amt nominiert worden. Als Grund für ihren Rückzug nach neun Monaten nannten mit ihren Überlegungen vertraute Personen einen zunehmenden Unmut über Trumps Angriffe auf das Ministerium und die Bundespolizei FBI. Der Präsident kann jetzt ihren Nachfolger ernennen, der vom Senat bestätigt werden muss.