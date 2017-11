MadridDas Oberste Gericht Spaniens hat Untersuchungshaft für die katalanische Parlamentspräsidentin und vier weitere sezessionistische Abgeordnete angeordnet. Richter Pablo Llarena setzte am Donnerstag nach der Anhörung der sezessionistischen Parlamentsmitglieder eine Kaution von 150.000 Euro für Carme Forcadell und 25.000 Euro für die vier Abgeordneten fest. Die Verteidigung Forcadells reagierte mit Unverständnis auf die hohe Summe für ihre Mandantin.

Es sei nicht nachvollziehbar, warum das höchste spanische Gericht für die Parlamentspräsidentin höhere Auflagen gewählt habe, sagte Anwalt Andreu Van den Eynde am Donnerstag. Die Entscheidung des Gerichts, Haft und Freilassung gegen Kaution anzuordnen, sei so spät am Abend gefällt worden, dass Forcadell nun bis mindestens Freitag in Untersuchungshaft sitzen müsse. „Wir werden Berufung einlegen, weil die Entscheidung auf Grundlage von Argumenten gefallen ist, mit denen wir nicht einverstanden sind“, sagte Van den Eynde.