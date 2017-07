BerlinVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die tägliche militärische Zusammenarbeit mit der Türkei trotz der zunehmenden politischen Spannungen als reibungslos bezeichnet. Auch die dort stationierten Bundeswehr-Soldaten würden nicht beeinträchtigt. „Allen in der Türkei eingesetzten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr geht es gut“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Abseits der politischen Spannungen läuft die tägliche Zusammenarbeit auf militärischer Ebene reibungslos.“

Das gelte für die Schleuserbekämpfung in der Ägäis, den Abzug aus Incirlik und für die neun deutschen Soldaten, die derzeit auf dem Nato-Stützpunkt in Konya stationiert sind. „Sämtliche militärischen Aufträge werden erfüllt, sowohl im Kampf gegen den IS als auch bei den sonstigen Bündnisaufträgen in der Nato.“