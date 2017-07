MoskauEin wegen Mordes an dem russischen Regierungskritiker Boris Nemzow Verurteilter muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Gegen vier weitere Männer verhängte ein russisches Gericht am Donnerstag wegen Komplizenschaft zudem Haftstrafen von elf bis 19 Jahren. Nemzow war einer der prominentesten Oppositionellen und Gegner von Präsident Wladimir Putin. 2015 wurde er auf offener Straße unweit des Kreml nach einem Abendessen mit seiner Freundin im Alter von 55 Jahren getötet. Putin hatte die Tat verurteilt. Nemzow hatte kurz vor seiner Ermordung an einem Bericht über die Rolle Russlands in der Ukraine gearbeitet.

Die Angeklagten waren bereits Ende Juni schuldig gesprochen worden. Ihnen wird vorgeworfen, Nemzow für ein versprochenes Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen Rubel (etwa 222.000 Euro) umgebracht zu haben. Der jetzt zu 20 Jahren Haft verurteilte ehemalige Tschetschenien-Kämpfer Saur Dadajew habe den Schuss abgefeuert.