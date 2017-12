New YorkTrent Franks, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Das gab der 60-Jährige am Freitagabend bekannt, nachdem er am Donnerstag noch erklärt hatte, sein Rücktritt werde zum 31. Januar 2018 wirksam. Seine Frau liege in Washington mit „einem permanenten Leiden“ im Krankenhaus. Es sei das Beste für seine Familie, seinen Platz im US-Kongress sofort zu räumen, teilte Franks mit.

Hintergrund des Schrittes des Abgeordneten aus Arizona sind Vorwürfe, er habe zwei frühere Mitarbeiterinnen gefragt, ob sie sein Kind als Leihmutter austragen könnten. Die Ethikkommission des Hauses hatte am Donnerstag erklärt, eine Untersuchung einzuleiten.