US-Präsident Donald Trump hat den Juristen Alexander Acosta für den Posten des Arbeitsministers nominiert. Am Mittwoch hatte der bis dahin designierte Ressortchef Andrew Puzder hingeworfen, weil er im Senat durchzufallen drohte. Trump warb am Donnerstag für seinen neuen Kandidaten mit dem Verweis auf Acostas Werdegang. Der Dekan der juristischen Fakultät einer Universität in Florida hatte bereits mehrere Posten in der US-Verwaltung inne, für die er auf Vorschlag von Trumps Vorgängern vom Senat bestätigt wurde. Unter anderem gehörte er der US-Behörde für Arbeitsbeziehungen (NLRB) an und arbeitete in leitender Funktion im Justizministerium. Acosta ist der erste Kandidat für Trumps Regierung mit hispanischen Wurzeln.